«Φωτιά» ο Ατρόμητος… πάγωσε το Βόλο και τον Χουάν Κάρλος Γαρίδο

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Με ένα εκρηκτικό εντεκάλεπτο (11΄-22΄), οι Περιστεριώτες μετέτρεψαν το 1-0 σε 1-3 και πέρασαν νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό, χαλώντας το ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των Θεσσαλών, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό έγινε στη…σκιά της απόφασης που ανακοίνωσε λίγο πριν από τη σέντρα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, σχετικά με τη διατήρηση της ποινής αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του Βόλου που κόντρα στον Ατρόμητο είχε για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου το νέο προπονητή, Χουάν Κάρλος Γαρίδο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι και κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 8΄.

Ο Μεντίλ πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου, γύρισε την μπάλα στον Χαραλαμπόγλου κι αυτός με πλασέ έκανε το 1-0.

Τρελή αντεπίθεση και 1-3!

Μέσα σε χρονικό διάστημα έντεκα λεπτών (11΄-22΄) η ομάδα του Περιστερίου έφερε τα πάνω – κάτω και πραγματοποίησε θεαματική ανατροπή δεδομένων.

Στο 11΄ισοφάρισε (1-1) με πλασέ του Οφόρι έπειτα από ωραίο συνδυασμό με τον Πνευμονίδη, ενώ στο 13΄έπειτα από σέντρα του Παπαδόπουλου και κεφαλιά του Μουτουσαμί έγινε το 1-2!

Ο Ατρόμητος δεν πήρε το πόδι απ΄το..γκάζι και έφτασε στην επίτευξη και τρίτου γκολ στο 22΄. Από ωραία ατομική ενέργεια του Οφόρι η μπάλα βρήκε στο πόδι του Αγκιάκουα και πήγε στο βάθος της εστίας του Σιαμπάνη (1-3).

Χαμένο πέναλτι

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ βρέθηκε φάτσα με το τέταρτο γκολ στο 45+1΄, με τον Τσιλούλη να κερδίζει πέναλτι από τον Κάργκα να το εκτελεί ο ίδιος και να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Σε χαμηλό τέμπο κυλούσε το παιχνίδι στο β΄ημίχρονο χωρίς να έχει τον ξέφρενο ρυθμό του πρώτου 45λεπτου. Ο Ατρόμητος διαχειριζόταν καλά το παιχνίδι και δεν επέτρεπε στους Θεσσαλούς να απειλήσουν με δεύτερο γκολ που θα τους...έβαζε ξανά στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούσαν να είναι πιο επικίνδυνοι με τον Σιαμπάνη να αποκρούει το πλασέ του Παπαδόπουλου στο 74΄.

Δεύτερη νίκη για τον Ατρόμητο στη League Phase του Κυπέλλου (μετά το τρίποντο με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και την ήττα από τον ΠΑΟΚ), δεύτερη ήττα για το Βόλο (έπειτα από την ήττα από τον Ολυμπιακό και την ισοπαλία με την Καλαμάτα).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μεντίλ (46΄Νέγιου), Κατσικάς, Κάργας, Αγκιάκουα, Γκονζάλες (67΄Ρεγκίς), Λυκουρίνος (46΄Τασιούρας), Μπέρνιτς (57΄Γκάμπριελ), Κόμπα, Καμπελά (46΄Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86΄Περέα), Μουτουσαμί (32΄Τσιγγάρας), Πνευμονίδης (86΄Κώτσης), Οφόρι (71΄Σερζίνιο), Τσιλούλης (72΄Τσούμπερ), Τσαντίλας.