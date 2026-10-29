Ανακοίνωση της ΕΟΕ για την εκπροσώπηση της ΕΟΚ – Τι αναφέρει για Λιόλιο και Φασούλα

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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες εκπροσώπησης της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ανακοίνωση σχετικά με την εκπροσώπηση της ΕΟΚ εξέδωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, παραθέτοντας το χρονικό των επικοινωνιών με την Ομοσπονδία και αναφερόμενη στην πρόσκληση προς τον Παναγιώτη Φασούλα να αναλάβει τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:

Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της».