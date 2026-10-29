Παναθηναϊκός: Έντονη κινητικότητα ενόψει ΑΕΚ - Πάνω από 40.000 στο ΟΑΚΑ!

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Τεράστια είναι η κινητοποίηση των φίλων του Παναθηναϊκού ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και όλα δείχνουν πως το ΟΑΚΑ θα ζήσει μια ακόμη μεγάλη «πράσινη» βραδιά!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον κόσμο του «Τριφυλλιού» να ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Ήδη, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων που έχουν διατεθεί, μαζί με τις κάρτες διαρκείας, έχει φτάσει τις 30.000!

Από αυτά, περίπου 16.500 αφορούν κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, ενώ η ζήτηση για τα υπόλοιπα εισιτήρια παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση.

Μάλιστα, η κινητοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες για την τελική προσέλευση.

Με βάση τον σημερινό ρυθμό προπώλησης, εκτιμάται πως ο αριθμός των θεατών θα ξεπεράσει τις 40.000, χωρίς να αποκλείεται το τελικό νούμερο να κινηθεί ακόμη υψηλότερα!

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει τον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των «πράσινων» φιλάθλων, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στο Πρωτάθλημα.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, σε μια αναμέτρηση ιδιαίτερης βαθμολογικής και αγωνιστικής σημασίας.