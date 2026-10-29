ΠΑΟΚ: Στροφή στον Αστέρα - Τι έδειξε η μαγνητική του Μιχαηλίδη

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Η μαγνητική του Γιάννη Μιχαηλίδη έδειξε πως υπέστη θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού, απουσιάζοντας από τα δύο τελευταία ματς του ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή - Τα νεότερα για Πέλκα-Λουσέ ενόψει Αστέρα

Λίγες ώρες μετά την μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Αστέρα.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης.

Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν σε υψηλή ένταση, αρχικά με προθέρμανση κι έπειτα ακολούθησε rondo, passing game, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι μικρού χώρου.O Λουσέ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Πέλκας και Μιχαηλίδης συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Ο τελευταίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.

Την Παρασκευή (30.10) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία.