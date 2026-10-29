Οι αλλαγές στο πρόγραμμα των εθνικών πρωταθλημάτων

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Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις αλλαγές σε ώρες, ημερομηνίες και έδρες αναμετρήσεων των εθνικών πρωταθλημάτων μπάσκετ ανδρών και γυναικών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τροποποιήσεις στο αγωνιστικό πρόγραμμα των εθνικών κατηγοριών, οι οποίες αφορούν αλλαγές εδρών, ημερομηνιών και ωρών διεξαγωγής αναμετρήσεων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Σας ενημερώνουμε ότι:

* Λόγω κωλύματος γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων θα γίνει αμοιβαία αλλαγή έδρας της 10ης και 21ης αγωνιστικής μεταξύ των σωματείων Παναθηναϊκός ΑΟ και ΑΟ Αμύντας ως εξής:

Α) Ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Αμύντας, της 10ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1 του 1ου Γύρου αντί του κλειστού γυμναστηρίου «Παύλος Γιαννακόπουλος», θα διεξαχθεί στις 13/12/2026 και ώρα 13.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Υμηττού «Άγγελος Ζούπας», με γηπεδούχο τον ΑΟ Αμύντα και φιλοξενούμενο τον Παναθηναϊκό ΑΟ.

Β) Ο αγώνας ΑΟ Αμύντας – Παναθηναϊκός ΑΟ της 21ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1 του 2ου Γύρου, θα διεξαχθεί στις 07/03/2027 και ώρα 14.30, αντί του κλειστού γυμναστηρίου «Άγγελος Ζούπας», θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος», με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ΑΟ και φιλοξενούμενο τον ΑΟ Αμύντα.

* Λόγω κωλύματος γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων θα γίνει αμοιβαία αλλαγή έδρας της 7ης και 20ης αγωνιστικής μεταξύ των σωματείων ΑΣ Απόλλων Πατρών και ΕΦΑΟ Ζωγράφου ως εξής:

Α) ο αγώνας ΑΣ Απόλλων Πατρών – ΕΦΑΟ Ζωγράφου, της 7ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος) του 1ου Γύρου αντί του κλειστού γυμναστηρίου Περιβόλας, θα διεξαχθεί στις 14/11/2026 και ώρα 17.00 στο Κλειστό γυμναστήριο Ζωγράφου, με γηπεδούχο τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου και φιλοξενούμενο τον ΑΣ Απόλλων Πατρών.

Β) ο αγώνας ΕΦΑΟ Ζωγράφου – ΑΣ Απόλλων Πατρών της 20ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος) του 2ου Γύρου, θα διεξαχθεί στις 27/02/2027 και ώρα 17.00, αντί του κλειστού γυμναστηρίου Ζωγράφου, θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιβόλας, με γηπεδούχο τον ΑΣ Απόλλων Πατρών και φιλοξενούμενο τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου.

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΠΣ Ασπίς 2001 Ξάνθης – Νεάπολη ΑΚΠΚ, για την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Women’s National League (2ος όμιλος) αντί για ώρα 13.00, θα διεξαχθεί Κυριακή 01/11/2026 και ώρα 12.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Ευμοίρου «Χριστίνα Χριστοδούλου».

* Λόγω κωλύματος γηπέδου, ο αγώνας μεταξύ των σωματείων ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – Πορφύρας ΑΟΦ, για την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Women’s Basketball League 2 (2ος όμιλος), την Κυριακή 01/11/2026 και ώρα 14.00, αντί του Σιδ Σταθμού (Τ9) θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Δίου-Ολύμπου.

* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου της 07/11/2026, για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League, αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 19.00 στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου.

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Παναχαϊκή ΓΕ – ΕΑ Προμηθέας 2014, για την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος) αντί για Σάββατο 31/10/2026, θα διεξαχθεί Κυριακή 01/11/2026 και ώρα 17.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναχαϊκής.

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Ιόνιος ΑΣ – ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, για την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (3ος όμιλος) αντί για ώρα 17.00 θα διεξαχθεί Σάββατο 31/10/2026 και ώρα 16.30 στο Ε.Α.Κ. Κέρκυρας.