Στο πλευρό του Ουναΐ ο Χακίμι! (pic)

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Ο Ασράφ Χακίμι βρέθηκε στο πλευρό του Αζεντίν Ουναΐ, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο Παρίσι, με την επιστροφή του στην δράση να υπολογίζεται σε 4-5 μήνες από τώρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύνθεση της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.

Πέρα από τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, στην επέμβαση συμμετείχε ο διεθνούς φήμης ορθοπαιδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ.

Παράλληλα, παρών ήταν και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της Εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ωστόσο, η πιο ιδιαίτερη παρουσία ήταν αυτή του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον συμπαίκτη του στην Εθνική Μαρόκου και να βρεθεί στο πλευρό του.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ: