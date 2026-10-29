Στο πλευρό του Ουναΐ ο Χακίμι! (pic)

Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο Παρίσι, με την επιστροφή του στην δράση να υπολογίζεται σε 4-5 μήνες από τώρα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύνθεση της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.
Πέρα από τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, στην επέμβαση συμμετείχε ο διεθνούς φήμης ορθοπαιδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ.
Παράλληλα, παρών ήταν και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της Εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.
Ωστόσο, η πιο ιδιαίτερη παρουσία ήταν αυτή του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον συμπαίκτη του στην Εθνική Μαρόκου και να βρεθεί στο πλευρό του.
Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:
All went well! 💚 Azzedine Ounahi successfully underwent surgery today to repair the tendon in his right biceps femoris muscle, and his first visitor was someone of equally high calibre! @AchrafHakimi Alongside Panathinaikos team doctor Haris Lalos, the surgical team included world-renowned orthopaedic surgeon Nicolas Lefèvre and Christophe Baudot, team doctor of the Moroccan national team and medical consultant to Paris Saint-Germain. #PAOFC #Panathinaikos— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 29, 2026