Σημαντική κίνηση της Μάλαγα: Πήρε τον Κέβιν Νοξ!

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Σημαντική κίνηση για τη Μάλαγα, που ανακοίνωσε την απόκτηση του NBAer Κέβιν Νοξ!

H ισπανική ομάδα πρόσθεσε στο ρόστερ της το νούμερο 8 του ντραφτ του 2018 από τους Νικς, με τον Αμερικανό άσο να αφήνει το ΝΒΑ και να κάνει για πρώτη φορά το βήμα για την Ευρώπη.

Ο Κέβιν Νοξ μετράει 320 παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Νικς, Χοκς, Πίστονς, Μπλέιζερς και Ουόριορς.

Μέσα στη σεζόν 202526 αγωνίστηκε στη G League με τους Ουίντι Σίτι Μπουλς (θυγατρική των Σικάγο Μπουλς), έχοντας κατά μέσο όρο 21,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ.

Συμμετείχε στο summer camp καμπ των Μάτζικ πριν πάρει την απόφαση να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην Ισπανία.