Μπάνζα: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη - Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!» (pics)

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Μήνυμα (και) από τον Σιμόν Μπάνζα στα ελληνικά, μετά το τρίτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ, ευχαριστώντας τον κόσμο για την υποστήριξη

Ο Κονγκολέζος φορ έχει.... συστηθεί για τα καλά, καθώς μετράει τρία γκολ σε μόλις 137 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δύο τέρματα στο πρωτάθλημα, άνοιξε λογαριασμό και στο Κύπελλο, ανοίγοντας το σκορ απέναντι στην ΑΕΚ με κεφαλιά στο 9ο λεπτό.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη του Δικεφάλου, έστειλε και το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας και μάλιστα στα ελληνικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευγνώμων. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. ΠΑΜΕ ΠΑΟΚΑΡΑ!».

Μάλιστα, με νέα του ανάρτηση έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος -όπως διαβάσατε νωρίτερα- ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2030.