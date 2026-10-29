Η νίκη Ατρομήτου έβαλε φωτιά στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: ο ηττημένος κινδυνεύει να μείνει εκτός 4αδας!

Το «διπλό» του Ατρομήτου στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο (1-3), έβαλε... φωτιά στον βαθμολογικό πίνακα της League phase του Superbet Kυπέλλου Ελλάδος και παράλληλα στο «αιώνιο» ντέρμπι του Φαλήρου την 5η και τελευταία αγωνιστική.

Οι Περιστεριώτες την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται τον Νέστο Χρυσούπουλης, μετρούν ήδη έξι βαθμούς και 4-2 τέρματα και σε ενδεχόμενο νέου νικηφόρου αποτελέσματος και δη με... διαφορά τερμάτων, μπορούν να αφήσουν τον ηττημένο του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις αρχές Δεκέμβρη εκτός πρώτης τετράδας, στέλνοντάς τον στην «περιπέτεια» των πλέι οφ!

«Σενάριο» που βέβαια θα μπορούσε να... αποφευχθεί για «ερυθρόλευκους» και «πράσινους» σε περίπτωση που το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» λήξει ισόπαλο.

Την πρόκριση στην τετράδα αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε και στον βαθμολογικό πίνακα παρακάτω, εκτός των δύο «αιωνίων» που δεδομένα θα βρεθεί ένας εκ των δύο τουλάχιστον, διεκδικούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Καλαμάτα και πλέον, όπως αναφέραμε, και ο Ατρόμητος!

Ο ΠΑΟΚ, από τη δική του πλευρά του, με νίκη απέναντι στην Καλαμάτα θα είναι στο χειρότερο «σενάριο»... τρίτος και αν θα είναι δεύτερος είναι κάτι που θα κριθεί στα γκολ. Δεύτερος θα είναι σίγουρος με δική του νίκη και αν υπάρξει ηττημένος στο Φάληρο. Μοιάζει δύσκολο να βρεθεί πρώτος, εκτός κι αν συντρίψει την Καλαμάτα με πέντε γκολ διαφορά και με συνδυασμό και άλλων αποτελεσμάτων.

Τέλος, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος είναι εξαιρετικά πιθανό να ισοβαθμίσουν στους εννέα βαθμούς, με την Ένωση τούτη τη στιγμή να είναι στο +7 στη διαφορά τερμάτων (που είναι και το πρώτο κριτήριο) και ουσιαστικά να θέλει απλώς νίκη επί του Αστέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι ώστε να μην... ασχοληθεί με άλλες ομάδες.

Η Καλαμάτα θέλει νίκη επί του ΠΑΟΚ και να μην νικήσει ένας εκ των ΑΕΚ, Ατρόμητου για να ελπίζει στο... όνειρο της πρώτης τετράδας, αλλιώς θα συνεχίσει μέσω των πλέι οφ στον θεσμό.

5η αγωνιστική

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 9 (9-2)

2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)

3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)

4. ΑΕΚ 6 (11-4)

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5. Ατρόμητος 6 (4-2)

6. Καλαμάτα 5 (5-3)

7. ΟΦΗ 4 (3-1)

8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)

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9. Κηφισιά 4 (4-4)

10. Άρης 4 (3-3)

11. ΑΕΛ Novibet 4 (2-5)

12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)

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13. Βόλος Elabet 1 (5-8)

14. Μαρκό 1 (2-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)

16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.