Λεσόρ: «Δική μας υπόθεση το καλό κλίμα στα αποδυτήρια και στα ταξίδια»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για τη σημασία της χημείας στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας και τις μουσικές προτιμήσεις των «πράσινων».

Στη σημασία των καλών σχέσεων μεταξύ των παικτών, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, στάθηκε ο Ματίας Λεσόρ, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30), για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γάλλος σέντερ υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» έχουν ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουν προκειμένου να αποκτήσουν την επιθυμητή χημεία, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος στα αποδυτήρια αποτελεί ευθύνη των ίδιων των παικτών. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φροντίζει για τη μουσική στα αποδυτήρια, έχοντας πάντα μαζί του ένα φορητό ηχείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μαζί. Είναι σημαντικό να υπάρχει χημεία, ιδίως εκτός παρκέ. Αυτό εξαρτάται από εμάς τους παίκτες. Εντός παρκέ, αφορά περισσότερο τον προπονητή. Είναι δική μας υπόθεση να υπάρχει καλό κλίμα εκτός παρκέ, να περνάμε καλά στα αποδυτήρια και στα ταξίδια. Πρέπει να χαιρόμαστε ό,τι κάνουμε όποτε είμαστε μαζί και θα βγει στο παρκέ.

Βοηθάει που ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει πάντα μαζί του το φορητό ηχείο. Τα αγαπημένα μας τραγούδια είναι τα “Sexyy Red” και “GloRilla”».