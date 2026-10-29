Πανσερραϊκός μετά την απόρριψη της έφεσης: «Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε»

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Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός μετά την απόρριψη της έφεσης στην υπόθεση με τον Βόλο, με τους Σερραίους να αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιβεβαίωσε, δυστυχώς, τους χειρότερους φόβους μας, σε μια διαδικασία που δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στα νομικά μας επιχειρήματα και άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την δικαίωση μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας και των ανθρώπων που ξαναέχτισαν την ομάδα από το μηδέν.

Ο Πανσερραϊκός δεν καταδικάζεται με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία!

Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».