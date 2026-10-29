«Φαινόμενο» ο Κριστιάνο, πέτυχε το 68ο χατ τρικ της καριέρας του! (vid)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ποδοσφαιρική εποποιία συνεχίζει να «γράφει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να πετυχαίνει χατ-τρικ στην ευρεία νίκη (5-3) της Αλ Νασρ επί της Αλ Κολούντ, το 68ο στην ανεπανάληπτη καριέρα του, φτάνοντας τα 985 γκολ.

Ο 40χρονος, πια, επιθετικός, που απέχει πλέον μόλις 15 γκολ από τον μεγάλο του στόχο, πήρε το... όπλο του στο δεύτερο 45λεπτο, ακριβώς όταν η Αλ Νασρ τον χρειάστηκε.

Συγκεκριμένα, στο 66ο λεπτό, ο CR7 έδωσε το προβάδισμα στην Αλ Νασρ, αξιοποιώντας την ασίστ του Ζοάο Φέλιξ για το 3-2.

Επτά λεπτά μετά, οι δύο Πορτογάλοι συνεργάστηκαν ξανά σχεδόν με κλειστά μάτια, με τον Φέλιξ να δημιουργεί και τον Κριστιάνο να σκοράρει και πάλι για το 4-2.

Το πέμπτο γκολ της Αλ Νασρ ήρθε στο 81', όταν ο Σαντιό Μανέ έγινε αυτή τη φορά... δημιουργός και ο Ρονάλντο πέτυχε το 5-2, ολοκληρώνοντας μία ακόμα επική βραδιά.