«Φαινόμενο» ο Κριστιάνο, πέτυχε το 68ο χατ τρικ της καριέρας του! (vid)

Ο 40χρονος, πια, επιθετικός, που απέχει πλέον μόλις 15 γκολ από τον μεγάλο του στόχο, πήρε το... όπλο του στο δεύτερο 45λεπτο, ακριβώς όταν η Αλ Νασρ τον χρειάστηκε.
Συγκεκριμένα, στο 66ο λεπτό, ο CR7 έδωσε το προβάδισμα στην Αλ Νασρ, αξιοποιώντας την ασίστ του Ζοάο Φέλιξ για το 3-2.
Επτά λεπτά μετά, οι δύο Πορτογάλοι συνεργάστηκαν ξανά σχεδόν με κλειστά μάτια, με τον Φέλιξ να δημιουργεί και τον Κριστιάνο να σκοράρει και πάλι για το 4-2.
Το πέμπτο γκολ της Αλ Νασρ ήρθε στο 81', όταν ο Σαντιό Μανέ έγινε αυτή τη φορά... δημιουργός και ο Ρονάλντο πέτυχε το 5-2, ολοκληρώνοντας μία ακόμα επική βραδιά.
Cristiano Ronaldo 9️⃣8️⃣5️⃣ Hat-trick tonight. 🇵🇹 @Rtiban1 @SPL_EN 🎥 https://t.co/lhHEGsrIoL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2026