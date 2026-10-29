Η Φιορεντίνα έκανε την ανατροπή, όμως η Αταλάντα έφυγε τελικά με βαθμό από το Artemio Franchi (2-2).

Σε ένα πολύ ανοικτό ματς με φάσεις και γκολ, Φιορεντίνα και Αταλάντα δεν χάρηκαν με το τελικό 2-2 στην Τοσκάνη. Παρότι οι γηπεδούχοι έπαιξαν σχεδόν όλο το πρώτο μέρος μονότερμα, η Αταλάντα πήρε το προβάδισμα στο 41’ με ψύχραιμο τελείωμα του Ντε Κέτελαρε μέσα από την περιοχή, όμως στο 53’ ο Ενζιέ ισοφάρισε στους Viola και στο 61’ ο Ζοάο Μάριο με σουτ που κόντραρε έκανε την ανατροπή. Τελικά η La Dea ήταν αυτή που χ-αμογέλασε στο φινάλε με το γκολ του Ζαλέβσκι. Μετά το 2-2, η Φιορεντίνα παρέμεινε 18η, μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η Αταλάντα βρίσκεται στη 12η θέση.