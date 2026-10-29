Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, αφού πήρε και το ντέρμπι με την Φενέρμπαχτσε (95-76), βελτιώνοντας πλέον το ρεκόρ της στο 6-3.

Οι Μαδριλένοι μετά το κάκιστο ξεκίνημα στην φετινή Euroleague και το 0-3, έχουν βρει τα πατήματά τους μετρώντας πλέον έξι σερί νίκες και κόντρα στην Φενέρ, έδειξαν ότι παραμένουν διεκδικητές του τροπαίου.

Το ματς

Αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς ήταν η Φενέρμπαχτσε, αφού η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, προηγήθηκε με 22-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους Τούρκους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έκανε επί μέρους 25-18, για να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα πέντε πόντων (47-42).

Στην τρίτη περίοδο οι Μαδριλένοι μπήκαν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς και έτρεξαν επί μέρους 23-13, για να αυξήσουν την διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (70-55), βάζοντας την Φενέρμπαχτσε στα σχοινιά.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους και κατάφεραν να μειώσουν μέχρι τους εφτά πόντους (78-71), όμως η Ρεάλ πάτησε ξανά το γκάζι και «τελείωσε» το ματς με άνεση στο φινάλε.

Ο Τεό Μαλεντόν με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να ξεχωρίζει για την Φενέρμπαχτσε με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης