O Στρουφ σόκαρε τον Τζόκοβιτς στην Βασιλεία

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Μετά από έναν «μαραθώνιο» με τον Γιαν Λέεναρντ Στρουφ στη Βασιλεία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς «λύγισε» στους «16» της διοργάνωσης και αποχαιρετά την Ελβετία.

Στα 36 του χρόνια, ο Γερμανός τενίστας πανηγύρισε μια από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του, την πρώτη ενάντια στον Τζόκοβιτς!

Το έκανε μάλιστα ενώ είχε χάσει το πρώτο σετ, κάτι ακόμα πιο αξιοθαύμαστο, επικρατώντας του Σέρβου υπερπρωταθλητή 6-7 (4), 7-5, 7-6 (5), σε 2 ώρες και 35 λεπτά.

Σε ένα κλειστό πρώτο σετ, όπου οι δυο τους σέρβιραν σταθερά, οι ευκαιρίες για break ήταν λιγοστές. Δύο break point παρουσιάστηκαν στον Γερμανό, όμως ο ίδιος δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί.

Το σετ οδηγήθηκε στο tiebreak, όπου η εμπειρία του Τζόκοβιτς έκανε τη διαφορά. Ο Σέρβος έπαιξε καλύτερα στους κρίσιμους πόντους και κατόρθωσε να κάνει δικό του ένα πολύ κλειστό σετ, με 7-4 στη διαδικασία.

Τα άλλα δύο σετ κρίθηκαν σε tie-break. O Τζόκοβιτς, που δύσκολα χάνει tie-break, πήρε το πρώτο, όμως στο αποφασιστικό τρίτο σετ ο Στρουφ έκανε το τέλειο tie-break.

Με μόνο ένα mini-break, πήρε το προβάδισμα με 4-2 πριν από την αλλαγή πλευρών, για να αξιοποιήσει στη συνέχεια το σερβίς του και να φτάσει στο 7-5, ολοκληρώνοντας την πολύ σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά της Βασιλείας.

Στον επόμενο γύρο θα βρει απέναντί του τον Νούνο Μπόρζες (Νο.53), που έκανε την έκπληξη απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ (Νο.25) και είναι εκείνος που βρίσκεται στα προημιτελικά.