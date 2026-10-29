Με τον Ναντίρ Ιφί να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 26 πόντους και 4 ασίστ, η Παρί επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Η Παρί πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 4 ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν σημαντικό προβάδισμα στην τελευταία περίοδο και άντεξαν στην αντεπίθεση των Ισραηλινών, σε ένα φινάλε που είχε διαδοχικά φάουλ, εξετάσεις φάσεων στο instant replay και τεχνική ποινή.

Με αυτή τη νίκη, η Παρί βελτίωσε το ρεκόρ της στο 3-6, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 2-7. Στη 10η αγωνιστική της EuroLeague, οι Ισραηλινοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Παρτίζαν (6/11), ενώ η γαλλική ομάδα θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές (5/11).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Παρί μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και με τους Τζόνσον, Ιφί και Ντοκόσι πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Η Μακάμπι προσπάθησε να αντιδράσει με τον Σόρκιν, μειώνοντας σε 9-11, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 17-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τη Μακάμπι να ανεβάζει κατακόρυφα την αμυντική της απόδοση, περιορίζοντας την Παρί στους μόλις 10 πόντους. Με πρωταγωνιστές τους Κλαρκ και Σόρκιν, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 36-35.

Το τρίτο δεκάλεπτο είχε γρήγορο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Παρί κατάφερε να ξεφύγει με έξι πόντους (59-65), όμως η Μακάμπι απάντησε με τους Κόλσον και Μπέικοτ, ισοφαρίζοντας σε 65-65 στο τέλος της περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, η Παρί βρήκε λύσεις από τους Ιφί, Τζόνσον και Φαγιέ, φτάνοντας στο +8 (70-78), ενώ διατήρησε την ίδια διαφορά και στη συνέχεια (77-85). Ο Κλαρκ προσπάθησε να κρατήσει τη Μακάμπι ζωντανή, όμως ο Ιφί συνέχισε να σκοράρει, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στο 84-92. Οι γηπεδούχοι μείωσαν μέχρι και στους τέσσερις πόντους (90-94), με ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Κλαρκ από μακρινή απόσταση, όμως η Παρί διατήρησε την ψυχραιμία της μέσα σε ένα επεισοδιακό τελευταίο λεπτό και έφτασε στη νίκη με 94-99.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99.

Δείτε τα στατιστικά ΕΔΩ.