Το πανόραμα της Euroleague μετά την εκκίνηση της 9ης αγωνιστικής

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Η 9η αγωνιστική της Euroleague ξεκίνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει μεγάλη νίκη στο... ντέρμπι με την Φενέρμπαχτσε, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της.

Το... μενού θα συνεχιστεί την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται στην έδρα της Αναντολού Εφές, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (29-30/10)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73

Μακάμπι - Παρί 94-99

Ρεάλ - Φενέρ 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

19:30 Εφές - Παναθηναϊκός

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι

21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-1 Βαλένθια 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ντουμπάι 5-3 Ζάλγκιρις 4-4 Παρτίζαν 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπεσίκτας 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Βιλερμπάν 3-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-7

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τετάρτη 4/11

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5/11

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Παρασκευή 6/11

19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι