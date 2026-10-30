Το πανόραμα της Euroleague μετά την εκκίνηση της 9ης αγωνιστικής

Το... μενού θα συνεχιστεί την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται στην έδρα της Αναντολού Εφές, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (29-30/10)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73
Μακάμπι - Παρί 94-99
Ρεάλ - Φενέρ 95-76
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
18:00 Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
19:30 Εφές - Παναθηναϊκός
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 7-1
- Βαλένθια 6-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
- Ολυμπιακός 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ντουμπάι 5-3
- Ζάλγκιρις 4-4
- Παρτίζαν 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπεσίκτας 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Βιλερμπάν 3-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-7
- Μπασκόνια 1-7
Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)
Τετάρτη 4/11
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη 5/11
19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Παρασκευή 6/11
19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι