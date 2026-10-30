Η Μπενφίκα πέρασε με «τεσσάρα» στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ και έκλεισε ραντεβού με την Πόρτο

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Η Μπενφίκα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε και τη νίκησε με 4-1 για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Το καθήκον της έκανε η Μπενφίκα στο προημιτελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε, επικρατώντας με 4-1 στο “Ντα Λουζ”. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, οι «Αετοί» θα αντιμετωπίσουν στην Πόρτο σε ένα σπουδαίο ζευγάρι.

Πρωταγωνιστής για την Μπενφίκα ήταν ο Ντόντι Λουκεμπάκιο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 36΄, ενώ ο Σουντάκοφ στο 40΄ έθεσε τις βάσεις για τη νίκη από το ημίχρονο (2-0).

Ο Λουκεμπάκιο σκόραρε ξανά στο 54΄, με τη Ζιλ Βιθέντε να μειώνει σε 3-1 με τον Λάουσεν στο 56΄. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 81ο λεπτό ο Τζον Ντουράν.

Στον πάγκο έμεινε καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Βαγγέλης Παυλίδης, που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Μάρκο Σίλβα.