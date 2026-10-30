Παίκτες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο πλευρό των οικογενειών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, που συγκλονίζει την Ισπανία και την Ευρώπη και μέχρι στιγμής έχεις ωε τραγικό απολογισμό 68 νεκρούς και πλέον των 100 τραυματίες, αρκετοί παίκτες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσίευσε ένα μήνυμα συμπαράστασης: «Όλη μου η αλληλεγγύη και η υποστήριξή μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από την τραγωδία στην Ούρντα. Πολύ κουράγιο σε όλους». Ο συμπαίκτης του Φερμίν Λόπεθ αντέδρασε επίσης στην τραγωδία. «Όλη μου η δύναμη σε όσους επλήγησαν από το ατύχημα του Τολέδο», έγραψε ο μέσος της Μπαρτσελόνα, βαθιά πληγωμένος από αυτή την καταστροφή που έχει συγκλονίσει την Ισπανία.

Ωστόσο, ο Λόπεθ δεν σταμάτησε σε ένα απλό μήνυμα συμπαράστασης, καθώς μοιράσθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αριθμούς τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας που είναι διαθέσιμοι για τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και μια έκκληση για αιμοδοσία που άρχισαν τα τοπικά νοσοκομεία.

Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησαν γα το τραγικό συμβάν. Οπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα, αλλά και ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος δήλωσε: «Είναι μια τεράστια θλίψη για όλους, η καρδιά μου είναι με τα θύματα».

Αυτές οι αντιδράσεις έρχονται καθώς η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναβολή των 24 αγώνων του Κυπέλλου Ισπανίας που ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για το βράδυ της Τετάρτης, λόγω της τραγωδίας.