Έξαλλος ο Σάρας μετά την ήττα της Φενέρ από την Ρεάλ: «Δεν έχουμε ταυτότητα ως ομάδα»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στην ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λιθουανός προπονητής μιλώντας στο flash interview μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Ισπανία, τόνισε ότι η ομάδα του παίζει χωρίς αγωνιστική ταυτότητα, αναφέροντας ότι πρέπει να βρει τον τρόπο για να παίζουν οι παίκτες του ως ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν έχουμε ταυτότητα ως ομάδα. Είμαστε όλοι μια ομάδα από πολύ μεγάλα ονόματα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Ατομικά, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θα φέρει το αποτέλεσμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παίζουμε ως ομάδα».