Κέρκεζ: «Μιλήσαμε με τους παίκτες μου και είπαμε ότι δεν πήγαινε άλλο»

Ο προπονητής του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ μετά το νικηφόρο 3-1 στην έδρα του Βόλου, αναφέρθηκε στην συνομιλία που είχε με τους ποδοσφαιριστές του, για την αντιστροφή του κλίματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νίκη. Είναι σημαντικό να πάρουμε τους βαθμούς και με αυτούς τους βαθμούς είμαστε κοντά στον στόχο μας για το Κύπελλο. Μιλήσαμε πολύ μεταξύ μας και είπαμε ότι δεν πήγαινε άλλο. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Έχουμε καλή ομάδα, δουλεύουμε καλά και καθημερινά. Αυτό που μας έλειπε ήταν η συγκέντρωση και σήμερα την είχαμε. Ήμασταν όπως έπρεπε και κάναμε λιγότερα λάθη. Τη Δευτέρα έχουμε ένα ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι, ντέρμπι με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα.



Δεν θέλαμε να πάρουμε βαθμούς μόνο για το Κύπελλο και τη βαθμολογία, αλλά και για να σταματήσουμε τις ήττες και να αλλάξει η ψυχολογία μας. Μας περιμένει ένα διαφορετικό και πιο δύσκολο παιχνίδι τη Δευτέρα, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου μας θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

