Κούτσιας on fire: Έφτασε τα 7 γκολ με την φανέλα της Φαμαλικάο

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Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Κούτσιας στο ξεκίνημα της καριέρας του με την φανέλα της Φαμαλικάο.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στην πορτογαλική ομάδα και ήδη μετράει εφτά γκολ σε 11 εμφανίσεις, σημειώνοντας ακόμη δύο τέρματα στην αναμέτρηση με την Μπράγκα (3-2), για το League Cup.

O 22χρονος στράικερ, έχει σημειώσει πέντε γκολ σε εννιά εμφανίσεις στην Primeira Liga, ενώ πλέον έχει και δύο γκολ στο League Cup Πορτογαλίας σε μια εμφάνιση, με τον Κούτσια να κλέβει τις εντυπώσεις με την φανέλα της Φαμαλικάο.