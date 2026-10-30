Κούτσιας on fire: Έφτασε τα 7 γκολ με την φανέλα της Φαμαλικάο

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στην πορτογαλική ομάδα και ήδη μετράει εφτά γκολ σε 11 εμφανίσεις, σημειώνοντας ακόμη δύο τέρματα στην αναμέτρηση με την Μπράγκα (3-2), για το League Cup.
O 22χρονος στράικερ, έχει σημειώσει πέντε γκολ σε εννιά εμφανίσεις στην Primeira Liga, ενώ πλέον έχει και δύο γκολ στο League Cup Πορτογαλίας σε μια εμφάνιση, με τον Κούτσια να κλέβει τις εντυπώσεις με την φανέλα της Φαμαλικάο.
Introdução à transição ofensiva 📚 Uma aula do FC Famalicão e que teve Koutsias como figura maior 👨🏫 Está feito o primeiro e são os famalicenses que saem na frente nos quartos de final da #AllianzCup! 📺 Revê todos os momentos na @sporttvportugal #FCF https://t.co/KdEN9c78gC— Liga Portugal (@ligaportugal) October 29, 2026