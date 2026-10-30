Ιδού το νέο Σαν Σίρο: Το εντυπωσιακό video που παρουσίασαν Μίλαν και Ίντερ!

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Οι δύο σύλλογοι του Μιλάνου, άφησαν για λίγο την αντιπαλότητα τους στην άκρη, παρουσιάζοντας από κοινού τα σχέδια για το νέο Σαν Σίρο, το οποίο θα ονομάζεται «Generali Stadium».

Το πλάνο για το νέο γήπεδο είναι να αντικαταστήσει το Σαν Σίρο την σεζόν 2031/2031, ενώ αυτό που ξεχωρίζει από το video που δημοσιεύτηκε είναι οι μεγάλες τσιμεντένιες αψίδες και η εκτεταμένη λευκή οροφή.

«Είναι χαμηλότερο στο κέντρο και ψηλότερο στις άκρες, ώστε να εξυπηρετεί τους φιλάθλους και των δύο ομάδων στις εξέδρες πίσω από τις εστίες», ανέφερε ο Βρετανός αρχιτέκτονας, Νόρμαν Φόστερ, στη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στο Μιλάνο.

A new symbol for Milano. A new home for future generations of fans. Generali Stadium 🏟️ @GENERALI https://t.co/c7D0827E7T — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Το «Generali Stadium» δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, ράγκμπι, αλλά και μεγάλες συναυλίες.

Όπως επισήμανε ο Ντέιβιντ Μάνικα, ειδικός στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων που συνεργάστηκε με τον Φόστερ στο πρότζεκτ, οι εξέδρες πίσω από τις εστίες θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη κλίση, που θα φτάνει τις 37 μοίρες.

Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future. Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city. @GENERALI https://t.co/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

«Θέλω ο κόσμος να φτάνει στο νέο γήπεδο με τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθε και στο προηγούμενο, αλλά να αισθάνεται ότι αυτό είναι ακόμη πιο αυθεντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνικα.

Η Ίντερ και η Μίλαν κατέβαλαν 197 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του σημερινού γηπέδου και των παρακείμενων χώρων στάθμευσης, όπου σχεδιάζουν να κατασκευάσουν τη νέα εγκατάσταση, την οποία θα συνεχίσουν να μοιράζονται.

Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι στις 71.500 θέσεις, έναντι των 75.000 θέσεων του σημερινού Σαν Σίρο, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το 2028.