Η Γαλλία θέλει να φιλοξενήσει το Final Four του Nations League

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ouest-France», ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, ανακοίνωσε την πρόθεση της Γαλλίας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Final Four του Nations League.

«Η Γαλλία είναι υποψήφια για τη φιλοξενία του "Final Four" του Nations League τον ερχόμενο Ιούνιο, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα προκριθεί», εξήγησε.

Για να μπορέσει η Γαλλία να φιλοξενήσει το «Final Four», η ομάδα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Αυτό απαιτεί την κατάληψη μιας θέσης στα προημιτελικά στα μέσα Νοεμβρίου και, στη συνέχεια, μια θέση στα ημιτελικά στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με την «Ouest-France», σε περίπτωση που η Γαλλία αναλάβει τη διοργάνωση του «Final Four», η FFF σκοπεύει να πραγματοποιήσει τους αγώνες στη Λυών και το Σεντ Ετιέν. Αυτό θα ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς της UEFA, οι οποίοι ορίζουν ότι οι δύο πόλεις διεξαγωγής δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 150 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Το «Groupama Stadium» θα φιλοξενούσε έναν πιθανό ημιτελικό με τη συμμετοχή της Γαλλίας, καθώς και τον τελικό, ενώ ο άλλος ημιτελικός και ο αγώνας για την τρίτη θέση θα διεξάγονταν στο «Geoffroy-Guichard».