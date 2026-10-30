Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την κατάκτηση του βραβείου της «Χρυσής Μπάλας» όλων των Εποχών, μία διάκριση που προέκυψε μετά από ψηφοφορία φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η "Χρυσή Μπάλα Όλων των Εποχών" ανήκει και σε εσάς», έγραψε ο Πορτογάλος διεθνής.

Η διάκριση συνδέθηκε με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αν και το όνομα του νικητή ανακοινώθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Η διαδικασία επιλογής ήταν ανοιχτή στους φιλάθλους -οι οποίοι μπορούσαν να ψηφίσουν καταβάλλοντας το αντίτιμο του ενός ευρώ- με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότερης κατάκτησης της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους παίκτες που έχουν κερδίσει το βραβείο δύο ή περισσότερες φορές.

Αν και η διάκριση αυτή δεν συνοδεύεται από κάποιον επίσημο τίτλο ή τρόπαιο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέλαβε την πρώτη θέση για τη νίκη του το 2008