Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους»

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η "Χρυσή Μπάλα Όλων των Εποχών" ανήκει και σε εσάς», έγραψε ο Πορτογάλος διεθνής.
Η διάκριση συνδέθηκε με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αν και το όνομα του νικητή ανακοινώθηκε δύο ημέρες αργότερα.
Η διαδικασία επιλογής ήταν ανοιχτή στους φιλάθλους -οι οποίοι μπορούσαν να ψηφίσουν καταβάλλοντας το αντίτιμο του ενός ευρώ- με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότερης κατάκτησης της «Χρυσής Μπάλας» όλων των εποχών, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους παίκτες που έχουν κερδίσει το βραβείο δύο ή περισσότερες φορές.
Αν και η διάκριση αυτή δεν συνοδεύεται από κάποιον επίσημο τίτλο ή τρόπαιο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέλαβε την πρώτη θέση για τη νίκη του το 2008