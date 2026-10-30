Οι Χοκς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς

Ένα τρομερό ντέρμπι προσέφεραν οι Ατλάντα Χοκς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τα «γεράκια» να παίρνουν τη νίκη με 114-111.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη για τη νίκη, με τους Χοκς, να επιστρέφουν από το -15 και τους Καβαλίερς, να έχουν δύο προσπάθειες στο τέλος για να στείλουν το ματς στην παράταση.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ, στο φινάλε της αναμέτρησης πήρε δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με τρίποντο, όμως και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα βρήκε σίδερο, με τους Χοκς να παίρνουν μια αγχωτική νίκη.

Ο Ονιέκα Οκόνγκου με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Χοκς, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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