MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι Χοκς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Google Logo

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.
Ένα τρομερό ντέρμπι προσέφεραν οι Ατλάντα Χοκς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τα «γεράκια» να παίρνουν τη νίκη με 114-111.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη για τη νίκη, με τους Χοκς, να επιστρέφουν από το -15 και τους Καβαλίερς, να έχουν δύο προσπάθειες στο τέλος για να στείλουν το ματς στην παράταση.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ, στο φινάλε της αναμέτρησης πήρε δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με τρίποντο, όμως και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα βρήκε σίδερο, με τους Χοκς να παίρνουν μια αγχωτική νίκη.

Ο Ονιέκα Οκόνγκου με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Χοκς, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Χοκς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς