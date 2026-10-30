Οι Πέλικανς έσπασαν το «ρόδι» απέναντι στους κάκιστους Κινγκς

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Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς, πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη την φετινή σεζόν, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 132-120.

Στην «μάχη» των ουραγών της δυτικής περιφέρειας, οι «Πελεκάνοι» ήταν πιο αποφασισμένοι για τη νίκη, έβγαλαν ενέργεια στο παρκέ και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα.

Έτσι, οι Πέλικανς έχουν πλέον ρεκόρ 1-4, ενώ οι Σακραμέντο Κινγκς έδωσαν συνέχεια στις πολύ κακές εμφανίσεις τους και παραμένουν χωρίς νίκη, έχοντας ρεκόρ 0-5, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ο Τζερεμάια Φίαρς με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πέλικανς, ενώ από την πλευρά των Κινγκς, ο Ντάριους Ακούφ, ξεχώρισε με 34 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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