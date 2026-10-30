Η Μπάγερν βρίσκεται σε επαφές με τον Βολτεμάντε!

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Η Νιούκαστλ δαπάνησε το καλοκαίρι του 2025 περίπου 80 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Νικ Βολντεμάντε από τη Στουτγκάρδη, ώστε ν' αντικαταστήσει τον Αλεξάντερ Ισακ, που μεταγράφηκε τότε στη Λίβερπουλ.

Ο 24χρονος Γερμανός φορ δεν μπόρεσε όμως να προσαρμοστεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ν' αποδώσει τα αναμενόμενα, έτσι τον περασμένο Σεπτέμβριο δόθηκε δανεικός στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα πάντως με τη εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο Βολντεμάντε δεν είναι ευχαριστημένος στην Ιταλία και θέλει να επιστρέψει στην Bundesliga, έχοντας πλέον επαφές με την Μπάγερν Μονάχου.

Oι Βαυαροί ψάχνουν τον παίκτη που θα αναπληρώνει σε κάποια ματς τον Χάρι Κέιν και έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του για να τον πάρει τον Ιανουάριο, έστω και με τη μορφή του δανεικού, καθώς έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.