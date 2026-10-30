Ο Έντερ Σαράμπια ανέλαβε την Εσπανιόλ έως το 2028

Ο Έντερ Σαράμπια, πρώην βοηθός προπονητή στην Μπαρτσελόνα, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εσπανιόλ, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Ο 46χρονος τεχνικός αντικαθιστά τον Μανόλο Γκονθάλεθ, ο οποίος απολύθηκε την Τρίτη (27/10), μετά την ήττα με 4-3 από τη Σεστάο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, για το Copa del Rey.

Ο Σαράμπια βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Έλτσε, την οποία οδήγησε στην άνοδο και στη συνέχεια στην παραμονή στη LaLiga, κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του στην ομάδα.

Το 2020 είχε εργαστεί για επτά μήνες ως βοηθός του Κίκε Σετιέν στην Μπαρτσελόνα, τη συμπολίτισσα της Εσπανιόλ. Το ντεμπούτο του στον πάγκο της νέας του ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (30/10), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ. Έπειτα από 10 αγωνιστικές στη LaLiga, η Εσπανιόλ βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, με οκτώ βαθμούς.