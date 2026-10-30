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Ο Σάντσο πάει στη Σαουδική Αραβία μετά το «ναυάγιο» με τη Χετάφε

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Χωρίς ομάδα παραμένει ο Τζέντον Σάντσο και αποδέχτηκε μεγάλη μείωση των αποδοχών του για να υπογράψει στη Χετάφε, αλλά τελικά οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν και ο Αγγλος εξτρέμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Teamtalk» ο Σάντσο τις τελευταίες ημέρες ήταν σε διαπραγματεύσεις με τη Χετάφε. Ο Αγγλος εξτρέμ για να διασώσει την καριέρα του αποφάσισε να μειώσει κατά πολύ τις αποδοχές που είχε τα τελευταία χρόνια, που έφθαναν τις 300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, αλλά η ισπανική ομάδα πρόσφερε μόλις 50 χιλιάδες και ο Σάντσο απάντησε αρνηρτικά.

Οπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mirror» ο Αγγλος ζητά τουλάχιστον τρία εκατ. ευρώ το χρόνο και ο ατζέντης του είναι ήδη σ' επαφές με ομάδες της Saudi Pro League, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει τις αποδοχές που ζητάει.

Να σημειωθεί πως η Αστον Βίλα αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να μην τον κρατήσει, καθώς έπαιξε δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Ο Σάντσο πάει στη Σαουδική Αραβία μετά το «ναυάγιο» με τη Χετάφε