Απορρίφθηκε η έφεση της Άρσεναλ για την αποβολή του Ντάουμαν

Η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) απέρριψε την έφεση της Άρσεναλ για την αποβολή του Μαξ Ντάουμαν στην ήττα της Τρίτης (27/10) από τη Φλίτγουντ στο League Cup.

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε στο 85ο λεπτό, καθώς κλώτσησε τον Χάρισον Νιλ μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα που δέχθηκε. Η Άρσεναλ, η οποία αγωνιζόταν ήδη με δέκα παίκτες, γνώρισε τελικά τον αποκλεισμό, χάνοντας με 5-3 στα πέναλτι από τη Φλίτγουντ, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, έπειτα από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια.

Οι «κανονιέρηδες» άσκησαν έφεση τόσο για την ορθότητα της αποβολής όσο και για την αυστηρότητα της ποινής. Ωστόσο, ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή απέρριψε και τα δύο αιτήματα. «Ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις τόσο για την άδικη αποβολή όσο και για την υπερβολική τιμωρία του Μαξ Ντάουμαν.

Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων», ανέφερε η FA σε ανακοίνωσή της. Η Ομοσπονδία πρόσθεσε ότι το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιοποιηθεί γραπτώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ως εκ τούτου, ο Ντάουμαν θα χάσει τις επόμενες τρεις εγχώριες αναμετρήσεις της Άρσεναλ απέναντι στη Λίβερπουλ, τη Χαλ Σίτι και τη Νιούκαστλ, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής σε εγχώριους αγώνες μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, όταν οι «κανονιέρηδες» θα υποδεχθούν τη Μάντσεστερ Σίτι.