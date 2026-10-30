60% βασικοί με ήττα και κριτική, 0% βασικοί με νίκη και αύρα: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πηγαίνουν διαφορετικά στο ντέρμπι

Ο Βασίλης Βέργης καταγράφει τα δεδομένα που προέκυψαν από το κύπελλο ενόψει του σπουδαίου Κυριακάτικου αγώνα για τους δύο μονομάχους

Ούτε η ΑΕΚ καταστράφηκε επειδή έχασε στην Τούμπα ούτε ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στη σεζόν επειδή νίκησε τον Άρη. Και τα δύο ματς της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος ήταν και πιθανότατα να μην κρίνουν τίποτα, πόσο μάλλον αν και οι δύο ομάδες τερματίσουν στην 1η τετράδα.

Μισό λεπτό όμως: Οφείλουμε να αξιολογήσουμε τα παιχνίδια με βάσει τι "άφησε" το κύπελλο ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Δεν μιλάω για φαβορί -σοβαροί να είμαστε- αλλά για ενέργεια στο ντεπόζιτο και κλίμα στους δύο οργανισμούς. Αν αυτά θα παίξουν ή όχι ρόλο; Την απάντηση μόνο το χορτάρι του ΟΑΚΑ θα μας δώσει. Ας τα δούμε όμως κι ας κριθεί στην πράξη η αξία τους:

- Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε στην Τούμπα το 60% των βασικών του παικτών. Εξαιρώ τον τερματοφύλακα καθώς δεν καταναλώνει την ίδια ενέργεια με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Στους 10 της βασικής του ενδεκάδας, οι 6 λογικά θα ξεκινήσουν και στο ντέρμπι. Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μάριν, Γιόβιτς έπαιξαν 90 λεπτά και Μάγερ 77 λεπτά. Κάποιος μπορεί να προσθέσει σε αυτούς και τον Ζίνι που έπαιξε επίσης 90 λεπτά, καθώς ο νεαρός είναι ο τρίτος τη τάξει επιθετικός στο ροτέισον του προπονητή. Σίγουρα πάντως το 60% της δεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς πλήρωσε... Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην ενέργεια που κατέθεσε στην Τούμπα. Σε ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ έχασε 3-1 παρά το γεγονός ότι είχε ένα καταπληκτικό 25λεπτο (46-70) όπου θα μπορούσε να είχε κάνει πλήρη ανατροπή, αλλά μόλις δέχτηκε το 2-1 από τον Σορετίρε "εξαφανίστηκε" από το γήπεδο. Και πάμε στην κριτική που γίνεται στον προπονητή. Ο Λυκογιάννης δεν θα μπορούσε να παίξει για να ξεκουραστεί ο Πήλιος; Ο Αλεξίου για ποιο λόγο αποκτήθηκε αφού δεν παίζει καθόλου; Ο Αριάγκα και ο Καϊρίνεν γιατί... παρακολουθούσαν; Τι θα πει "Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τους δύο νεαρούς Ελληνες επειδή ενημερωθήκαμε αργά από την ΕΠΟ"; Πως να παίξει καλά ο Καλοσκάμης όταν είναι "εξαφανισμένος" από το περσινό ματς κυπέλλου με τον ΟΦΗ; Γιατί, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η ΑΕΚ δεν έχει φροντίσει να "βγάλει" ελληνόπουλα σε αυτό το επίπεδο; Όλα τούτα, που πρώτοι οι οπαδοί της ΑΕΚ τα επισημαίνουν, δεν είναι γκρίνια για τον Μάρκο Νίκολιτς ούτε φυσικά απαξίωση ενός ήδη πολύ επιτυχημένου προπονητή. Είναι εύλογες απορίες και επιβεβλημένη κριτική. Οχι επειδή έχασε ένα ματς League Phase κυπέλλου το οποίο μπορούσε να είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη αν είχε μπει πχ το δοκάρι του Ζίνι ή οι ευκαιρίες του Πήλιου. Είναι επειδή ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ η ΑΕΚ να βγάλει με τόσο "κοντό ροτέισον" τις υποχρεώσεις σε Τσάμπιονς Λιγκ, πρωτάθλημα και κύπελλο. Το πρώτο σου ρουφάει την ενέργεια, δεν είναι Conference League. Επίσης, δικαίως αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δεν παίζουν αρκετές μεταγραφές. Πως θα πάρουν ανάσες οι βασικοί; Η καταπόνηση του Ρότα και του Μάγερ στην Τούμπα ήταν εμφανής. Και η ΑΕΚ έχει μπροστά της ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και ματσάρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη. Οι ίδιοι και οι ίδιοι θα παίξουν; Δεν είναι υπεράνθρωποι...

- Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά πήγε στο ματς με τον Αρη με 0% βασικούς. Δεν λογίζεται ο γκολκίπερ Πένια για το λόγο που προανέφερα. Στους 10 ο Νίστρουπ τους άλλαξε όλους! Και μετά: μισή ώρα ως αλλαγή έπαιξαν ο Φαν Ντρόγκελεν, ο Αντίνο και ο Λιβάι και σκάρτα ένα τέταρτο ο Καμαρά. Αυτά ήταν. Ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη διαχείριση κέρδισε το ματς με τον Αρη και πηγαίνει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έχοντας φουλ το ντεπόζιτο ενέργειας ΟΛΩΝ των βασικών του. Εξαιρώ μόνο τον Λούζα που έπαιξε χθες 90 λεπτά και ήταν ξανά ο καλύτερος. Για μένα ο Μαροκινός προφανώς είναι 100% παίκτης βασικής 11αδας, αλλά καθώς φαίνεται ο Νίστρουπ θα ξεκινήσει με Καμαρά (δίπλα στον Κάνγκουα) την Κυριακή. Οπως κι αν έχει πάντως, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με ενέργεια και γεμάτος θετική αύρα στο ντέρμπι. Ο Δανός προπονητής είδε και τους δύο νεαρούς του (Κοντούρη, Κάτρη) να κάνουν καλή εμφάνιση, άνοιξε το ροτέισον της ομάδας του πολύ περισσότερο από τον Σέρβο κόουτς της ΑΕΚ και το τάιμινγκ βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε καλύτερη αφετηρία. Προσέξτε όμως: οι πράσινοι είναι εκείνοι που έχουν μπροστά τους τον πήχη να "αποδείξουν" πράγματα, καθώς θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, και θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια. Την προηγούμενη φορά που είχαν την αύρα και ο Ολυμπιακός την πίεση, ο Παναθηναϊκός πέρασε κάτω από τον πήχη στο Φάληρο.

Επαναλαμβάνω: δεδομένα καταθέτουμε σήμερα, δεν βαφτίζουμε φαβορί. Να ξέρουμε τι μας γίνεται...