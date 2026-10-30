Βόλος Elabet: Τέλος ο Αγγελος Βέρτζος, νέος team manager ο Μάρκο Μαρκόφσκι

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Οι αλλαγές στον Βόλο Elabet συνεχίζονται, καθώς μετά τον προπονητή, άλλαξε και ο τιμ μάνατζερ.

Παρελθόν από τον Βόλο Elabet αποτελεί από το πόσο του τιμ μάνατζερ ο Άγγελος Βέρτζος, ο οποίος θα ασχοληθεί με τις ακαδημίες, και τη θέση του πήρε ο Μάρκο Μαρκόφσκι, που έχει δουλέψει σε ανάλογο πόστο σε Παναιτωλικό και Athens Kallithea.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον team manager της Αγγελο Βέρτζο, ο οποίος θα αξιοποιηθεί στα τμήματα υποδομής και στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Τη θέση του team manager αναλαμβάνει από σήμερα ο Μάρκο Μαρκόφκσι, τον οποίο καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Βόλου ELABET.