Μάχη ρυθμού για Παναθηναϊκό, προσήλωση στο πλάνο για Ολυμπιακό

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague.

Επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό που ματσάρει με την πληγωμένη -από τη βαριά ήττα της Τετάρτης- Αναντολού στην Κωνσταντινούπολη.

Η λογική λέει πως η συνθήκη θα μπορούσε να είναι και καλύτερη για τους πράσινους. Στο τέλος μιας εβδομάδας διπλών παιχνιδιών, το σύνολο του Ζοτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας μια ομάδα που βίωσε πριν δύο ημέρες μια ντροπιαστική. Η Αναντολού παρουσίασε πολύ κακό πρόσωπο απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αδυνατώντας να ελέγξει τους χειριστές και τους σουτέρ θέσεως του Δημήτρη Ιτούδη. Είναι δεδομένο ότι ο Πάμπλο Λάσο θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει αυτήν την ήττα για να εμφανίσει ένα “θυμωμένο” σύνολο το οποίο θα ψάξει την εξιλέωση απέναντι στους πρωτοπόρους της διοργάνωσης.

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Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στο ματσάρισμα. Οι πράσινοι υπερέχουν σε βάθος και ταλέντο ενώ έχουν και τα όπλα για να χτυπήσουν τις αδυναμίες των Τούρκων. Είναι σαφές ότι οι χειριστές του Ομπράντοβιτς (Φρανσίσκο-Ναν-Σλούκας) μπορούν να καταφέρουν πολλά πλήγματα στην άμυνα των γηπεδούχων. Το “τριφύλλι” θα ψάξει το ελεγχόμενο τέμπο, σταματώνταςε την transition επίθεση της Αναντολού. Το σύνολο του Λάσο θέλει αρκετή δουλειά στο μισό γήπεδο και σε επίπεδο συνεργασιών, τός στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός ελέγξει τη μάχη των ριμπάουντ και ελαχιστοποιήσει τα λάθη του (που δυνητικά μπορούν να δώσουν ευκαιρίες ανοιχτού γηπέδου στην Αναντολού), θα πάει το ματς εκεί που θέλει και θα έχει το επάνω χέρι. Πρόκειται για ένα πολύ καλό τεστ για τους πράσινους, οι οποίοι έχουν κατεβάσει ταχύτητα στις τελευταίες τους αναμετρήσεις.

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Μετά το διπλό απέναντι στη Μπεσίκτας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Αθήνα την Ολίμπια Μιλάνο θέλοντας να τελειώσει με ιδανικό τρόπο αυτήν την εβδομάδα διπλών παιχνιδιών.

Όσο έπρεπε έπαιξαν οι ερυθρόλευκοι στην Πόλη για να πάρουν το διπλό απέναντι στη Μπεσίκτας. Οι πρωταθλητές αξιοποιήσαν τη γραμμή ψηλών και το δίδυμο Τζόουνς-Χολ που κυριάρχησε από τη στιγμή που ο Γκάμπριελ φορτώθηκε με φάουλ, καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν να αντιπαρατάξουν κάτι άλλο στη συγκεκριμένη θέση.

Πλέον ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη SUNEL Arena όπου θα υποδεχθεί την Ολίμπια Μιλάνο. Οι Λομβαρδοί έμφάνισαν αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο στο Τ-Center την Τρίτη, χάνοντας το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Βιώνουν μια δύσκολη περίοδο αγωνιστικά και χρειάζονται ένα σημείο αναφοράς και μερικά αποτελέσματα επειγόντως. Αυτή ακριβώς η ψυχολογική τους κατάσταση και ανάγκη, τους κάνει επικίνδυνους.

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Ο Ολυμπιακός οφείλει να χτυπήσει μεθοδικά με τα γκαρντ του. Περιμένουμε ένα καλύτερο παιχνίδι από τον Κόρεϊ Τζόσεφ, σε σχέση με αυτό που έκανε απέναντι στη Μπεσίκτας. Ο έμπειρος γκαρντ μπορεί να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις και να σηκώσει το δημιουργικό βάρος μαζί τον Μακιντάιρ. Οι γηπεδούχοι χρειάζονται υπομονή και προσήλωση στην έξτρα πάσα για να χτυπήσουν τις αργές περιστροφές των Ιταλών, με στατικές εκτελέσεις.

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Η ελληνική ομάδα είναι το φαβορί όμως η Ολίμπια θα δώσει τη μάχη της μιας και διαθέτει την επιθετική δυναμική για να σπάσει την πίεση της άμυνας του Ολυμπιακού.

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