«Η αποχώρηση από την Σάμσουνπορ εξέπληξε τους πάντες, τώρα σκοράρει συνεχώς στον ΠΑΟΚ»

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Η τουρκική «Gazete Gerçek» επαναφέρει στο προσκήνιο την καλοκαιρινή αποχώρηση του Σερίφ Εντιαγέ από την Σάμσουνσπορ, καταγράφει την εντυπωσιακή παραγωγικότητά του με τα «ασπρόμαυρα» και εστιάζει στο οικονομικό τίμημα μιας ενδεχόμενης οριστικής μεταγραφής στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Σερίφ Εντιαγέ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μετρώντας πέντε γκολ σε 13 συμμετοχές και κερδίζοντας ολοένα περισσότερους πόντους στην εκτίμηση του Αλέσιο Λίσι και των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά.

Οι εμφανίσεις του Σενεγαλέζου επιθετικού δεν περνούν απαρατήρητες ούτε στην Τουρκία, εκεί όπου η Σάμσουνσπορ διατηρεί τα δικαιώματά του και παρακολουθεί την πορεία του στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το σημερινό δημοσίευμα της «Gazete Gerçek», τοπικής ιστοσελίδας που καλύπτει την επικαιρότητα της Σαμψούντας, με τίτλο:

«Η αποχώρησή του από τη Σάμσουνσπορ είχε εκπλήξει τους πάντες! Τώρα σκοράρει κατά ριπάς και θα αγοραστεί».

Το τουρκικό δημοσίευμα στέκεται αρχικά στις συνθήκες αποχώρησης του Εντιαγέ από τη Σάμσουνσπορ, επισημαίνοντας ότι η παραχώρησή του είχε προκαλέσει έκπληξη στους φίλους της ομάδας.

Όπως αναφέρει η «Gazete Gerçek», ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει καταφέρει με τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα να επαναφέρει το όνομά του στην επικαιρότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι προσφέρει σημαντική βοήθεια στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, έχοντας αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας να βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα.

Να θυμίσουμε πως ο Εντιαγέ είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν στην Τουρκία με 13 γκολ και δεν αποχώρησε ως ένας ποδοσφαιριστής χωρίς αγωνιστική προσφορά.

Τα τρία εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ

Ξεχωριστή θέση στο δημοσίευμα έχει το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας μεταξύ ΠΑΟΚ και Σάμσουνσπορ.

Η «Gazete Gerçek» αναφέρει ότι, εφόσον η ομάδα της Θεσσαλονικης θελήσει να αποκτήσει οριστικά τον Εντιαγέ, θα πρέπει να καταβάλει στην τουρκική ομάδα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, ο επιθετικός που αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Σάμσουνσπορ προκαλώντας έκπληξη στους οπαδούς της βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης στην Τουρκία.

Αυτή τη φορά, όμως, όχι για την απόφαση της αποχώρησής του, αλλά για τα γκολ που σημειώνει στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και για το ενδεχόμενο να μετατραπεί ο δανεισμός του σε μια οριστική μεταγραφή τριών εκατομμυρίων ευρώ.