Θωμαΐδης: «Ο υπέρογκος στοιχηματισμός ήταν το κλειδί της υπόθεσης»

Στο Ράδιο Ένα 102,5 μίλησε ο γνωστός δημοσιογράφος Κυριάκος Θωμαΐδης, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ η οποία διατήρησε τις ποινές στον ΝΠΣ Βόλος και τον Πανσερραϊκό, δεχόμενη ότι «έστησαν» τα μεταξύ τους παιχνίδια για τα πλέι άουτ της περιόδου 2024-25.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θωμαΐδη σε απόδοση του Magnesiasports:

Για το γεγονός ότι η ποινή είναι αφαίρεση βαθμών και όχι υποβιβασμός: «Ο κ. Μπέος στην ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι, εφόσον η Επιτροπή θεωρούσε ότι έπρεπε να τιμωρηθεί η ομάδα, θα προτιμούσε να της επιβάλει την αυστηρότερη ποινή του υποβιβασμού. Αυτό ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να συμβεί, καθώς έχει αλλάξει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Αν αυτό συνέβαινε σε άλλη χώρα, όπως στη Γερμανία ή στην Ιταλία, η ομάδα θα είχε υποβιβαστεί».

Για το ότι η Επιτροπή Εφέσεων δέχθηκε τη χειραγώγηση δύο αγώνων: «Σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα, αν χειραγωγηθεί μόνο ένα παιχνίδι, η τιμωρία είναι πρόστιμο. Εδώ έχουμε δύο χειραγωγημένους αγώνες, οπότε πάμε σε αφαίρεση βαθμών. Και οι δύο έληξαν με 3-0 υπέρ της εκάστοτε γηπεδούχου ομάδας».

Για την πιθανή προσφυγή των ομάδων στο CAS: «Ο Πανσερραϊκός έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα ότι θα προσφύγει στο CAS, ενώ ο ΝΠΣ Βόλος όχι ακόμη. Πάντως, η προσφυγή στο CAS δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα παράβολα είναι υψηλά και οι αποφάσεις συχνά αργούν. Μπορεί το πρωτάθλημα να έχει τελειώσει και οι ομάδες να περιμένουν ακόμη την ετυμηγορία».

Για το ότι οι κατηγορίες βασίστηκαν στις δηλώσεις του Σούντγκρεν, ο οποίος δεν κλήθηκε να καταθέσει στις Αρχές: «Όχι μόνο δεν κλήθηκε να καταθέσει, αλλά ανακάλεσε και την πρώτη του δήλωση. Όμως, τόσο στο Πειθαρχικό όσο και στο Ποινικό Δίκαιο, οι δικαστές μπορούν να εκλάβουν ως αληθή όποια από τις δύο καταθέσεις κρίνουν εκείνοι. Οι δικαστές της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Εφέσεων, που είναι έμπειροι τακτικοί δικαστές, θεώρησαν ότι η πρώτη δήλωση ήταν η αληθής και η δεύτερη η ψευδής. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση τον ποδοσφαιριστή Πεταυράκη στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο, η Επιτροπή ασχολήθηκε μόνο με τις ομάδες. Με το ποιοι πραγματικά έστησαν τα ματς θα ασχοληθεί η Ποινική Δικαιοσύνη».

Για τις ενδείξεις υψηλού στοιχηματισμού στα δύο παιχνίδια: «Ασφαλώς και υπήρξαν. Μάλιστα, ο υπέρογκος στοιχηματισμός στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν το “κλειδί” της υπόθεσης. Δεν βασιστήκαμε μόνο στη δήλωση του Σούντγκρεν. Ο στοιχηματισμός αυτός ανιχνεύτηκε από δύο διεθνείς εταιρείες ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης, εκ των οποίων η Sportradar συνεργάζεται με την UEFA και την ΕΠΟ. Ο στοιχηματισμός καταγράφηκε και εδώ ακριβώς προκύπτει η ευθύνη των ομάδων. Εξάλλου, στο Αθλητικό Πειθαρχικό Δίκαιο δεν απαιτείται πλήρης αποδεικτική διαδικασία, αλλά αρκούν ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση».

Για το αν κάποιοι κέρδισαν μεγάλα ποσά ποντάροντας στα δύο ματς: «Ισχύει ότι κάποιοι κέρδισαν μεγάλα ποσά. Αυτές οι στοιχηματικές αναφορές καταγράφηκαν και εστάλησαν στην ΕΠΟ και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ). Πρόκειται για μια επιτροπή υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, η οποία διαβίβασε την αναφορά στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω. Εκείνο που εντυπωσίασε τους δικαστές της Επιτροπής Εφέσεων είναι η κατάθεση του κ. Μπέου, ο οποίος δήλωσε: “εγώ παίζω στοίχημα”. Σύμφωνα με το Αθλητικό Δίκαιο, ακόμη και αν κάποιος είναι μικρομέτοχος, δεν του επιτρέπεται να στοιχηματίζει. Ακόμη και αν ποντάρει στο να κερδίσει η ομάδα του, διαπράττει παράβαση. Φαντάζομαι ότι σε επόμενο στάδιο ο κ. Μπέος θα ελεγχθεί. Το είχε παραδεχθεί, άλλωστε, και στη δική μου εκπομπή, τη “Δίκη στο ΣΚΑΪ”. Μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά: “ποτέ δεν θα έστηνα την ομάδα μου να χάσει”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα το έκανε για να κερδίσει».

Για την πιθανή πώληση του ΝΠΣ Βόλου: «Έχω ακούσει πολλές φορές τον κ. Μπέο να λέει ότι θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο, αλλά βρίσκεται σε αυτό τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν με πείθει η δήλωσή του αυτή. Το παρελθόν, συνήθως, δείχνει το μέλλον…».

