PAOK Academy: Πέντε «αετόπουλα» στην ιστορική πορεία της Εθνικής Κ15

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Πέντε «αετόπουλα», πέντε παίκτες που μεγάλωσαν στο PAOK Academy, πρωταγωνίστησαν με την Ελλάδα Κ15 που ολοκλήρωσε τη μαγική πορεία στο Μπακού στην 3η θέση του Παγκόσμιου Τουρνουά

Η ιστορική πορεία της Εθνικής Ελλάδος Κ15 ολοκληρώθηκε με έναν (ακόμα) θρίαμβο, καθώς το 6-2 απέναντι στην Παραγουάη έδωσε την τρίτη θέση (από τις 189 χώρες) στη «Γαλανόλευκη» στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Οι πρωταγωνιστές; Ασπρόμαυροι και παίκτες της Κ17 του Δικεφάλου. Γιάννης Χρυσουλάκης, Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Φώτης Σολωμίδης, Χρήστος Κακάλης και Γρηγόρης Πριόβολος έβαλαν τα... γαλανόλευκα και σκόραραν ασταμάτητα. Πλην ενός, καθώς ο Γιάννης Χρυσουλάκης είναι τερματοφύλακας.

Ένα γκολ για τον Δημήτρη Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ και ήταν εκ των πρωταγωνιστών της περσινής Κ15, ενώ -όπως όλοι οι υπόλοιποι- «ανέβηκαν» απευθείας στη φετινή Κ17 του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες των Δημητριάδη-Χάγκαν.

Και πηγαίνοντας προς την επίθεση, συναντάμε τον Φώτη Σολωμίδη. Εκ των αρχηγών της αήττητης πρωταθλήτριας Κ15, παίρνοντας ήδη λεπτά συμμετοχής στη φετινή Κ17. Στο Μπακού σκόραρε τρία γκολ, παρότι αγωνίζεται στα χαφ, δείχνοντας την εκτελεστική του ικανότητα.

Last but not least ένα ακλόνητο δίδυμο. Γρηγόρης Πριόβολος και Χρήστος Κακάλης. Από τη σεζόν 2024-25 «συστήθηκαν» στη Super League K15, παρότι ένα χρόνο μικρότεροι. Πέρσι, σκόραραν ασταμάτητα και ώθησαν τον ΠΑΟΚ να κάνει μία ιστορική σεζόν. 25 νίκες σε 26 παιχνίδια και γκολ που... τρομάζουν.

23 γκολ και 4 ασίστ ο Πριόβολος, 19 τέρματα και 11 τελικές πάσες ο Κακάλης, ενώ φέτος συνεχίζουν... απτόητοι στη Super League K17. Στο Μπακού με την Εθνική Κ15 μέτρησαν επτά (Κακάλης) και έντεκα (Πριόβολος) γκολ αντίστοιχα, συνεχίζοντας από εκεί που... σταμάτησαν.