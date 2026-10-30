NBA: Η βαθμολογία μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές

Το ΝΒΑ συμπλήρωσε (σχεδόν) τις 5 πρώτες αγωνιστικές για φέτος, με την βαθμολογία να παρουσιάζει εκπλήξεις.

Στην Δυτική περιφέρεια, η έκπληξη της χρονιάς είναι αναμφίβολα οι Γκρίζλις! Η ομάδα του Μέμφις έχει καταφέρει να πετύχει το απόλυτο, νικώντας μάλιστα στον τελευταίο της αγώνα τους Μπλέιζερς του «πρώην» Μοράντ. Ο ρούκι Κάμερον Μπούζερ έχει κάνει ως τώρα εντυπωσιακές εμφανίσεις (νταμπλ νταμπλ μέσο όρο με 15.4 πόντους και 10.8 ριμπάουντ ανά ματς), και η ομάδα καταγράφει +11.9 στο net rating.

Οι Ρόκετς του Ντουράντ παραμένουν βέβαια πρώτοι με το δικό τους 5-0, ενώ ακολουθούν οι Πρωταθλητές του 2025 Θάντερ και οι Λέικερς του Ντόνσιτς με 4-1 αμφότεροι. Ουραγοί είναι οι Κινγκς, οι οποίοι ψάχνουν ακόμη την πρώτη τους νίκη.

Η βαθμολογία της Δύσης:

Στην Ανατολή, οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένουν χαμηλά, έχοντας μόλις 1-4. Σε μέτρια επίπεδα κινούνται οι περσινοί Πρωταθλητές Νικς, ενώ οι Πίστονς οδηγούν και φέτος την κούρσα μαζί με τους 76ers των ΛεΜπρόν - Εμπιίντ - Μάξεϊ.

Η βαθμολογία της Ανατολής: