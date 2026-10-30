Το εκπληκτικό ξεκίνημα των Γκρίζλις του Ισαλο!

Η ομάδα του Μέμφις παίζει εξαιρετικά και είναι μαζί με τους Ρόκετς οι μοναδικές αήττητες ομάδες του ΝΒΑ.

Αν έλεγες πριν από πολλά χρόνια ότι Φινλανδός προπονητής θα είναι head coach σε ομάδα του ΝΒΑ θα σε πέρναγαν για τρελό. Τα δεδομένα, όμως, έχουν αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων, πλέον μπάσκετ και καλό παίζουν σχεδόν παντού και κάπως έτσι ο Τουόμας Ισαλο βρέθηκε στο ΝΒΑ και στους Μέμφις Γκρίζλις. Στην αρχή ως ασίσταντ, εδώ και κάποιο καιρό ως πρώτος προπονητής.

Δεν πήγε βέβαια εκεί από το πουθενά. Είχε δώσει τα διαπιστευτήρια του στην Ευρώπη, πρώτα με την Βόννη και κυρίως μετά με την Παρί. Και δεν ήταν μόνο αυτά καθ’ αυτά τα αποτελέσματα. Ηταν και το μπάσκετ, που έπαιζαν οι ομάδες του. Ηταν ένα μπάσκετ διαφορετικό, ήταν ιδέες, που έμοιαζαν και ήταν ξεχωριστές. Και κάπως έτσι το ΝΒΑ, που τα πάντα βλέπει, τον «τσίμπησε». Στην αρχή, όπως αναφέραμε ως ασίσταντ και πλέον ως χεντ κόουτς.

Φέτος υπήρχε εξ αρχής η πεποίθηση ότι οι Γκρίζλις θα πάνε καλά. Το τέλος είναι εκείνο, που μετράει, αλλά η ομάδα του Μέμφις έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που είναι στο 5-0 και είναι μαζί με τους Χιούστον Ρόκετς οι μοναδικές αήττητες στο ΝΒΑ. Ο Τάι Τζερόμ κάνει εμφανίσεις ζωής, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Το σύνολο μετράει και οι Γκρίζλις ως τώρα λειτουργούν αρμονικά.

Και επειδή η Ευρώπη κάνει ολοένα και πιο έντονη την παρουσία της στο ΝΒΑ, ο Ισαλο προσέφερε προς αυτή την κατεύθυνση. Πήρε στο πλευρό του τον Γερμανό, Τζούλιους Τόμας. Τον άνθρωπο, που είχε στην Βόννη αλλά και στην Παρί και ο οποίος ήταν για λίγο πέρυσι χεντ κόουτς στην γαλλική ομάδα.

Στους Γκρίζλις πέρα από τον Τάι Τζερόμ, υπάρχει και ο Κάμερον Μπούζερ, ο γιος του σπουδαίου πάουερ-φόργουορντ του παρελθόντος, Κάρλος Μπούζερ. Ο γιος Μπούζερ ήταν στο νο3 του φετινού ντραφτ και με το καλημέρα δείχνει την αξία του.

Στην ομάδα του Μέμφις δεν υπάρχει πλέον Τζα Μοράντ, Ντεσμόν Μπέιν, Σάντι Αλντάμα και πάει λέγοντας. Υπάρχει πιο νεανικό σχήμα, υπάρχει και ο Ισαλο, που θέλει να κατακτήσει και τον κόσμο του ΝΒΑ. Η αρχή φέτος έχει γίνει, αλλά πάντα στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.