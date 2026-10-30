Νωρίτερα το Ελλάς Σύρου-Athens Kallithea

Αλλαγή ώρας έναρξης στο Ελλάς Σύρου-Athens Kallithea την Κυριακή ανακοίνωσε η Superbet League 2.

Νωρίτερα θα αρχίσει το παιχνίδι Ελλάς Σύρου-Athens Kallithea την Κυριακή (1/11), καθώς αντί για 15:00, η σέντρα μεταφέρθηκε στις 13:00, για να εξυπηρετηθεί η φιλοξενούμενη ομάδα.

Αναλυτικά:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ATHENS KALLITHEA FC της 9ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPERBET LEAGUE 2 2026-27 , θα διεξαχθεί την Κυριακή 01/11/126 στο ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ στις 13:00 αντί για τις 15:00, όπως αρχικά είχε ορισθεί, λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς τη Σύρο, εξαιτίας της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης της 30ής Οκτωβρίου 2026.