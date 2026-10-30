Ο κόσμος διψάει για την Κυριακή και οι απέναντι βλέπουν....φαντάσματα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την δίψα του κόσμου του Τριφυλλιού ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ και τους απέναντι, που βλέπουν φαντάσματα πιάνοντας στο στόμα τους τον πεντακάθαρο Παναθηναϊκό.

Το ματς με τον Αρη πέρασε έτσι και αλλιώς διαδικαστικό ήταν , η ομάδα έκανε αυτό, που έπρεπε και θα πρέπει να περιμένει την τελευταία αγωνιστική, για να φιξάρει την είσοδό της στην τετράδα και να αποφύγει δύο παιχνίδια παραπάνω στο κύπελλο. Μπορεί να φθάσουν οι 9 βαθμοί, μπορεί και να μην φθάσουν μετά το διπλό του Ατρομήτου στον Βόλο. Τώρα όλη η προσοχή είναι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ολος ο Παναθηναϊκός οργανισμός ζει και αναπνέει για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί και ήδη τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι έχουν εξασφαλίσει την θέση τους στο ΟΑΚΑ 30.000 φίλοι της ομάδας. Με αυτή την προπώληση ημέρα Πέμπτη να περιμένουμε ότι την Κυριακή θα έχει τουλάχιστον 40.000 κόσμο. Και λέω τουλάχιστον, διότι θα παίξει ρόλο και ο καιρός. Αν βοηθήσει τότε θα έχει ακόμα παραπάνω, αν και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει τέτοια δίψα φέτος, που δεν καταλαβαίνει από κακοκαιρίες, αφού στον Βόλο πήγαν 14.000 οπαδοί και τρεις ώρες ήταν κάτω από την βροχή και φώναζαν για την ομάδα.

Ο κόσμος βλέπει, ότι φέτος ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα, για να πάρει το πρωτάθλημα και θέλει να είναι δίπλα και να δώσει και την ψυχή του και αυτός να βοηθήσει την ομάδα να μείνει πρώτη μέχρι το τέλος. Το ΟΑΚΑ με 40.000 κόσμο και πάνω είναι έδρα. Είπα ότι η ομάδα κάνει τα πάντα, για να πάρει το πρωτάθλημα. Φυσικά εννοώ μέσα στο γήπεδο, διότι βλέπω τους απέναντι να έχουν το θράσος και να κουνάνε το δάχτυλο για την διαιτησία στον Παναθηναϊκό. Το "θα κάνω τα πάντα, για να πάρω το πρωτάθλημα" για τον Παναθηναϊκό σημαίνει , ότι θα ρίξει όσα λεφτά χρειαστεί, για να φέρει παικταράδες αν χρειαστεί ακόμα και τον Γενάρη. Για τους απέναντι σημαίνει, ότι θα κάνουν μεταγραφές παραγόντων.

Ο Παναθηναϊκός είπε όχι στον Γιάννη Παπαδόπουλο και του έκλεισε ερμητικά την πόρτα (διότι πάντα θέλει να παίζονται τα παιχνίδια στο γήπεδο σε αντίθεση με τους άλλους), όταν έφυγε από αυτούς, που σήμερα μας κουνάνε το χέρι και πήγε στους άλλους , που όποτε χάνουν τους φταίει η διαιτησία. Φυσικά τακτική των απέναντι είναι να δημιουργούν κλίμα διαιτητικό ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής. Παρουσιάζουν ευνοούμενο διαιτητικά τον Παναθηναϊκό επειδή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που έπαιζε δίκαια με δέκα δεν του δόθηκε πέναλτι, που ήταν (είχε βέβαια προηγηθεί φάουλ στον Κάνγκουα). Ξεχνάνε, όμως, ότι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ...ευνοούμενος Παναθηναϊκός έπρεπε να παίζει με παίκτη παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο για το φάουλ του Πιρόλα στον Τετέι, που έφευγε μόνος τους προς την αντίπαλη εστία.

Αυτοί, που σε κοινή γραμμή από χθες το βράδυ λένε για τον Παναθηναϊκό και τον πιάνουν στο στόμα τους ξέχασαν να μας πουν για την εύνοια, που είχε η ομάδα τους, όταν δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά στο ημίωρο του αγώνα με την Κηφισιά. Η ομολογία της εύνοιας της ΑΕΚ ήρθε από την απόφαση του Νίκολιτς να αλλάξει αμέσως τον Κοϊτά.

Αυτή την φάση αυτοί, που γράφουν για εύνοια του Παναθηναϊκού ξαφνικά από χθες δεν την θυμούνται, έπαθαν αμνησία, η κάνουν κοκοκο; Γελάω και με το σχόλιο, ότι αυτός που μετέδιδε για τον ΣΠΟΡΦΜ TV του Αλαφούζου έβγαλε πόρισμα για μία φάση του Μάγερ(στο ματς με τον ΠΑΟΚ), που ζητάει πέναλτι η ΑΕΚ , ότι δεν είναι. Μία μικρή λεπτομέρεια είναι, ότι οι σχολιαστές του ΣΠΟΡ ΦΜ TV λένε αυτό, που βλέπουν και όχι αυτό, που τους λένε να βλέπουν (όπως συμβαίνει σε άλλα μέσα ιδιοκτητών). Κορυφαίο παράδειγμα η φάση του πέναλτι του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, που ο ίδιος σχολιαστής είπε, ότι είναι και το είπε στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV του Αλαφούζου. Κάτι που εσείς σε άλλα μέσα δεν θα το κάνετε, ούτε σε τρεις ζωές. Φαίνεται, ότι η ΑΕΚ αποφάσισε να συμφωνήσει για τα τηλεοπτικά της με την ανεξάρτητη percapita(με λιγότερα χρήματα από την προσφορά του ΣΠΟΡ ΦΜ TV) , που σύμφωνα και με μέσα του Ολυμπιακού εμπλέκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οπότε θα πρέπει να είναι ήσυχη για την αντικειμενικότητα των μεταδόσεων, όπως βλέπουμε και ακούμε χρόνια τώρα. Τι, όχι ;

Δεν ήθελα να γράψω τίποτα, αλλά δεν αντέχω το ψέμα και την προπαγάνδα. Και όταν από χθες το βράδυ σύσσωμοι κάποιοι ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Παναθηναϊκό ευνοούμενο και την ΑΕΚ αδικημένη, δημιουργώντας κλίμα θα παίρνουν απαντήσεις, όπως πρέπει. Τον Παναθηναϊκό πριν το πιάσετε στο στόμα σας θα το πλένετε, αλλιώς θα έχει απαντήσεις με στοιχεία και όχι με ψέματα. Ζήτω η percapita και οι αντικειμενικές μεταδόσεις!