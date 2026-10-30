Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και δείχνει πως θα βοηθήσει

Ο Λίον Μπέιλι εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του δίνει ο Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό και δείχνει την ποιότητά του.

Σιγά-σιγά ο Λίον Μπέιλι μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να είναι προσεκτικός στον χρόνο συμμετοχής που του δίνει, αλλά και ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αγωνίστηκε για 16 λεπτά κόντρα στην Καλαμάτα και πέτυχε γκολ, ενώ στο ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό έπαιξε 31 λεπτά και ήταν πολύ καλός. Η νοοτροπία του είναι σωστή και ο Βάσκος τεχνικός είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που ο Μπέιλι εκμεταλλεύεται τον χρόνο που παίζει. Πάντα προσπαθεί να δημιουργήσει, να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του και να γίνει απειλητικός.

Ακόμα, ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι χαμηλός και ο Αλγκουαθίλ δεν θέλει να βιαστεί, αλλά φαίνεται ότι τον υπολογίζει στα πλάνα του και στον Ολυμπιακό περιμένουν να τον δουν όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος.