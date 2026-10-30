Αστέρας Aktor Β: Κλήση σε απολογία του Κοντοέ από τη ΔΕΑΒ

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Η ΔΕΑΒ κάλεσε για εξηγήσεις τον Γιάννη Κοντοέ για τη συμπεριφορά του στο ματς του Αστέρα Aktor Β με τον Πανθρακικό.

Ο Γιάννης Κοντοές ετοιμάζεται να κάτσει στον πάγκο του Αστέρα Aktor στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά η ΔΕΑΒ τον κάλεσε σε απολογία για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό.

Ο τεχνικός της Β ομάδας, που προωθήθηκε στην πρώτη για το ματς της Τούμπας, καλείται την Τρίτη (03/11) να δώσει εξηγήσεις, για τη «φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα».

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, καθώς και την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του πρώτου, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».