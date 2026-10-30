NBA Top-10: Ο νεαρός Έικαφ Τζρ. στην κορυφή με απίστευτο κάρφωμα (vid)

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Μόλις τρεις αγώνες είχε το σημερινό ΝΒΑ, όμως δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές φάσεις από το Top-10.

Καρφώματα, σταυρωτές και εντυπωσιακά highlights είχε για ακόμη μία βραδιά το Top-10 του ΝΒΑ.

Ο 19χρονος Έικαφ Τζρ. των Σακραμέντο Κινγκς βρέθηκε αυτή την φορά στην κορυφή, μιας και «πέταξε» για εντυπωσιακό κάρφωμα!

Δείτε το βίντεο: