NBA Top-10: Ο νεαρός Έικαφ Τζρ. στην κορυφή με απίστευτο κάρφωμα (vid)

Καρφώματα, σταυρωτές και εντυπωσιακά highlights είχε για ακόμη μία βραδιά το Top-10 του ΝΒΑ.
Ο 19χρονος Έικαφ Τζρ. των Σακραμέντο Κινγκς βρέθηκε αυτή την φορά στην κορυφή, μιας και «πέταξε» για εντυπωσιακό κάρφωμα!
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Καρφώματα, σταυρωτές και εντυπωσιακά highlights είχε για ακόμη μία βραδιά το Top-10 του ΝΒΑ.
Ο 19χρονος Έικαφ Τζρ. των Σακραμέντο Κινγκς βρέθηκε αυτή την φορά στην κορυφή, μιας και «πέταξε» για εντυπωσιακό κάρφωμα!
Δείτε το βίντεο: