Ντόρτμουντ: «Τρέχει» για το Klassiker ο Καρέτσας

Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου.

Αγώνα δρόμου δίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, προκειμένου να είναι έτοιμος για το ντέρμπι της Ντόρμουντ με την Μπάγερν Μονάχου το Σάββατο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός την Πέμπτη έβγαλε μέρος της προπόνησης και σήμερα θα δοκιμάσει να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αν τα καταφέρει, τότε θα μπει στα πλάνα του Νίκο Κόβατς, αν και πιθανότατα δεν θα μπει στην αρχική ενδεκάδα, αλλά ως αλλαγή στο ντέρμπι.

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Όσον αφορά τον Κώστα, σήμερα συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης μαζί με την ομάδα. Η ένταση δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Εφόσον δεν προκύψει κάτι αρνητικό μετά τη σημερινή προπόνηση, το πλάνο είναι να προπονηθεί αύριο κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε κατά πόσο είναι έτοιμος να ταξιδέψει μαζί μας στο Μόναχο ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.