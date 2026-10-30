Πανσερραϊκός: Πηγαίνει στο CAS για την αφαίρεση βαθμών

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Αποφασισμένοι να κυνηγήσουν μέχρι τέλους την υπόθεσης της αφαίρεσης 4 βαθμών είναι στον Παναθηναϊκό.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων έπεσε σαν "κεραυνός" και στις τάξεις των Σερραίων, καθώς διατηρήθηκε η πρωτόδικη που προέβλεπε ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τα δύο παιχνίδια της σεζόν 2024-25 στα πλέι άουτ με τον Βόλο που θεωρήθηκαν χειραγωγημένα από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Στον Πανσερραϊκό είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν και σε τρίτο βαθμό, που πλέον είναι το CAS, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης.

Πρόκειται βέβαια για μία κοστοβόρα αλλά κυρίως χρονοβόρα διαδικασία, παρά ταύτα τα "λιοντάρια" ξεκαθαρίζουν ότι "Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε".

