La Liga: Ιστορική απόφαση με δηλώσεις διαιτητών πριν και μετά τους αγώνες!

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Μια σημαντική καινοτομία ετοιμάζεται να εφαρμόσει η La Liga, καθώς οι διαιτητές του ισπανικού πρωταθλήματος θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραχωρούν τηλεοπτικές δηλώσεις πριν και μετά τις αναμετρήσεις.

Σε μια νέα εποχή περνά η διαιτησία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, με τη La Liga να προχωρά σε μια πρωτοβουλία που διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές επικοινωνούν με το κοινό.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, οι αρμόδιοι φορείς του ποδοσφαίρου της χώρας κατέληξαν σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των διαιτητών, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να πραγματοποιούν τηλεοπτικές εμφανίσεις στο περιθώριο των αγώνων.

Η εφαρμογή του νέου μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η μεγαλύτερη εξωστρέφεια της διαιτησίας, σε ένα πρωτάθλημα όπου οι αποφάσεις των ρέφερι αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Οι διαιτητές θα μπορούν να παραχωρούν σύντομες συνεντεύξεις τόσο πριν από την έναρξη όσο και μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, ενώ η συμφωνία προβλέπει ότι θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Παράλληλα, θα ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέχουν τα δικαιώματα μετάδοσης των αναμετρήσεων. Κάθε δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει δηλώσεις από έναν μόνο διαιτητή σε κάθε αγωνιστική.

Με αυτή την απόφαση, η La Liga επιχειρεί να φέρει τους διαιτητές πιο κοντά στο φίλαθλο κοινό, καθιερώνοντας μια νέα πρακτική στην τηλεοπτική κάλυψη του ισπανικού πρωταθλήματος.