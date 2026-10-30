Κόμο: Σημαντική απουσία ενόψει ΑΕΚ, νοκ-άουτ ο Κεν

Εκτός από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ θα παραμείνει οριστικά ο Μόιζε Κεν, καθώς ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να επιστρέψει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Κόμο. Ο Ιταλός επιθετικός θα χρειαστεί περίπου πέντε εβδομάδες για να αποκαταστήσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να χάσει το ευρωπαϊκό ραντεβού με την Ένωση.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας δεν θα έχει στη διάθεσή του μία από τις σημαντικές επιθετικές επιλογές της ομάδας του, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κόμο θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στην πρώτη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Ο Κεν αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φιορεντίνα, με στόχο να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας, ωστόσο η παρουσία του μέχρι στιγμής έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα προβλήματα τραυματισμών. Ο Ιταλός διεθνής είχε μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα μετά τον πρώτο τραυματισμό του στη διάρκεια της σεζόν, ενώ η προσπάθεια επιστροφής του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Το πρόβλημα στην κνήμη εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε νέα θεραπεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Cugat στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Κόμο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το ιατρικό επιτελείο να εκτιμά ότι ο χρόνος αποθεραπείας θα φτάσει περίπου τις πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή θα αξιολογείται καθημερινά, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασής του, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις και στη συνέχεια στην αγωνιστική δράση.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Κεν δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η απουσία του Ιταλού επιθετικού αποτελεί ένα θετικό νέο ενόψει της δύσκολης αποστολής στην Ιταλία, χωρίς αυτό να αναιρεί τις απαιτήσεις μιας αναμέτρησης απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει ποιότητα και φιλοδοξίες στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.