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Πόρτο και Μπενφίκα για το τρίποντο

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Εύκολη αποστολή αναμένεται να έχει το Σάββατο (31/10) η Πόρτο, που υποδέχεται στο «Ντραγκάο» την ουραγό Εστορίλ, για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι «δράκοι» λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα να επεκτείνουν το απόλυτο νικών και να διατηρήσουν το +5 στην κορυφή της κατάταξης, με το μυαλό πάντως να βρίσκεται στο ματς της Τετάρτης (4/11) με τη Νάπολι, όπου οι πρωταθλητές Πορτογαλίας θα αναζητήσουν την πρώτη νίκη τους στο φετινό Champions League.

Εύκολο έργο θεωρητικά έχει και η Μπενφίκα, που φιλοξενεί τη Δευτέρα (2/11) την Αλβέρκα, με στόχο να διατηρήσει την επαφή της με την «αιώνια» αντίπαλο. Μία επαφή που δείχνει να χάνει από νωρίς η Σπόρτινγκ, η οποία μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Ακαντέμικο έχει μείνει στο -9 και (30/10) δοκιμάζεται στην έδρα της Κάσα Πία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:


Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ.     30/10

Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα  31/10

Πόρτο-Εστορίλ               31/10

Αρούκα-Νασιονάλ             01/11

Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα        01/11

Ακαντέμικο-Ρίο Αβε          01/11

Μπράγκα-Φαμαλικάο           01/11

Μπενφίκα-Αλβέρκα            02/11

Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες       02/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο           27
Μπενφίκα        22
Σπόρτινγκ Λισ.  18
Σάντα Κλάρα     18
Αρούκα          17
Ακαντέμικο      17 
Ζιλ Βισέντε     14
Αλβέρκα         11
Μπράγκα         11
Μορεϊρένσε      11
Φαμαλικάο       10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες        8
Μαρίτιμο         8
Νασιονάλ         7
Κάσα Πία         7
Ρίο Αβε          7
Εστορίλ          2

Πόρτο και Μπενφίκα για το τρίποντο