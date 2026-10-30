Πόρτο και Μπενφίκα για το τρίποντο

Εύκολη αποστολή αναμένεται να έχει το Σάββατο (31/10) η Πόρτο, που υποδέχεται στο «Ντραγκάο» την ουραγό Εστορίλ, για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι «δράκοι» λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα να επεκτείνουν το απόλυτο νικών και να διατηρήσουν το +5 στην κορυφή της κατάταξης, με το μυαλό πάντως να βρίσκεται στο ματς της Τετάρτης (4/11) με τη Νάπολι, όπου οι πρωταθλητές Πορτογαλίας θα αναζητήσουν την πρώτη νίκη τους στο φετινό Champions League.

Εύκολο έργο θεωρητικά έχει και η Μπενφίκα, που φιλοξενεί τη Δευτέρα (2/11) την Αλβέρκα, με στόχο να διατηρήσει την επαφή της με την «αιώνια» αντίπαλο. Μία επαφή που δείχνει να χάνει από νωρίς η Σπόρτινγκ, η οποία μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Ακαντέμικο έχει μείνει στο -9 και (30/10) δοκιμάζεται στην έδρα της Κάσα Πία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:

Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 30/10 Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 31/10 Πόρτο-Εστορίλ 31/10 Αρούκα-Νασιονάλ 01/11 Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα 01/11 Ακαντέμικο-Ρίο Αβε 01/11 Μπράγκα-Φαμαλικάο 01/11 Μπενφίκα-Αλβέρκα 02/11 Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες 02/11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο 27

Μπενφίκα 22

Σπόρτινγκ Λισ. 18

Σάντα Κλάρα 18

Αρούκα 17

Ακαντέμικο 17

Ζιλ Βισέντε 14

Αλβέρκα 11

Μπράγκα 11

Μορεϊρένσε 11

Φαμαλικάο 10

Εστρέλα Αμαδόρα 10

Γκιμαράες 8

Μαρίτιμο 8

Νασιονάλ 7

Κάσα Πία 7

Ρίο Αβε 7

Εστορίλ 2