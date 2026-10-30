Πόρτο και Μπενφίκα για το τρίποντο

Οι «δράκοι» λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα να επεκτείνουν το απόλυτο νικών και να διατηρήσουν το +5 στην κορυφή της κατάταξης, με το μυαλό πάντως να βρίσκεται στο ματς της Τετάρτης (4/11) με τη Νάπολι, όπου οι πρωταθλητές Πορτογαλίας θα αναζητήσουν την πρώτη νίκη τους στο φετινό Champions League.
Εύκολο έργο θεωρητικά έχει και η Μπενφίκα, που φιλοξενεί τη Δευτέρα (2/11) την Αλβέρκα, με στόχο να διατηρήσει την επαφή της με την «αιώνια» αντίπαλο. Μία επαφή που δείχνει να χάνει από νωρίς η Σπόρτινγκ, η οποία μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Ακαντέμικο έχει μείνει στο -9 και (30/10) δοκιμάζεται στην έδρα της Κάσα Πία.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 30/10 Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 31/10 Πόρτο-Εστορίλ 31/10 Αρούκα-Νασιονάλ 01/11 Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα 01/11 Ακαντέμικο-Ρίο Αβε 01/11 Μπράγκα-Φαμαλικάο 01/11 Μπενφίκα-Αλβέρκα 02/11 Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες 02/11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Πόρτο 27
Μπενφίκα 22
Σπόρτινγκ Λισ. 18
Σάντα Κλάρα 18
Αρούκα 17
Ακαντέμικο 17
Ζιλ Βισέντε 14
Αλβέρκα 11
Μπράγκα 11
Μορεϊρένσε 11
Φαμαλικάο 10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες 8
Μαρίτιμο 8
Νασιονάλ 7
Κάσα Πία 7
Ρίο Αβε 7
Εστορίλ 2