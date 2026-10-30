«Μπαμ» της Φενέρ με Ντουάιτ Πάουελ!

Σύμφωνα με το BasketNews, η Φενέρ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία πολύ μεγάλη συμφωνία, φέρνοντας τον Ντουάιτ Πάουελ για πρώτη φορά στην Ευρώπη!

Ο Καναδός σέντερ, Ντουάιτ Πάουελ, βρίσκεται ένα βήμα από την υπογραφή μονοετούς συμβολαίου στην Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας στο BasketNews. Με καριέρα 13 ετών στο ΝΒΑ (κυρίως στους Μαβς), ο Πάουελ φέρνει εκρηκτικότητα και μεγάλη εμπειρία στην frontcourt της Τουρκικής ομάδας, η οποία φαίνεται πως βρήκε την λύση που έψαχνε για το ρόστερ της.

Ο Πάουελ έμεινε ελεύθερος στα «κοψίματα» του Οκτωβρίου, και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της EuroLeague, με την Φενέρ να είναι αυτή που όπως όλα δείχνουν θα εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Σε 13 σεζόν στο ΝΒΑ, ο Πάουελ μετράει 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, εχοντας χτίσει ένα αξιοσέβαστο όνομα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.